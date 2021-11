Zoon van pretparkmagnaat Peter Gillis overvallen

Mark Gillis, zoon pretparkmagnaat Peter Gillis, is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen in zijn woning op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij kreeg flinke schoppen en klappen. De daders doorzochten zijn huis en vertrokken met een nog onbekende buit.

Vader Peter Gillis is onder meer eigenaar van de Oostappen Groep dat ook het vakantiepark in Ommel bezit. Hij bevestigt de overval, maar wil niet zeggen of zijn zoon het slachtoffer is en of hij gewond is.

Aan het Eindhovens Dagblad bevestigen enkele bewoners van vakantiehuizen in Ommel dat de overvallers het op Mark gemunt hadden.

Het slachtoffer kwam volgens de politie rond kwart over drie thuis en werd opgewacht door drie mannen die hem flik wat klappen gaven en hem een tijdje vasthielden in zijn eigen woning. Alles er doorzocht maar over de buit is er niets bekend.

Toen de daders vertrokken waren, kon Gillis zelf de politie bellen, weet Brabants Dagblad.

Peter Gillis, ook bekend van de realitysoap ‘Familie Gillis: massa is kassa’ op VTM2, kwam de jongste weken weer verschillende keren in de media. Sommige verblijven in zijn vakantieparken zouden slacht onderhouden zijn. Deze week poseerde hij nog met zijn Rolls Royce voor zijn kasteel en kondigde hij aan dat hij baron wil worden.

Of het tonen van zijn rijkdom mensen met kwade bedoelingen op ideeën heeft gebracht om zijn zoon te overvallen, is niet duidelijk.

