Politie legt trouwstoeten met patserbakken en rookbommen stil

Sint-Niklaas

De politie van Sint-Niklaas is zaterdag tussengekomen bij twee trouwstoeten.

De eerste was er één met heel wat ‘patserbakken’ in de Plezantstraat. De bestuurders van de wagens veroorzaakten heel wat verkeershinder. Ook een bus van de Lijn werd ingesloten door de stoet. De deelnemers konden door de politie worden geïdentificeerd. De karavaan werd door de politie gevolgd tot aan de E17.

Ook in de Prinses Josephine Charlottelaan was er melding van een trouwstoet. Daar werden rookbommen gegooid en stond een auto verkeerd geparkeerd. De stoet vertrok uiteindelijk zonder verdere problemen in de richting van Rupelmonde.