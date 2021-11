Club Brugge doet het precies even goed als vorig jaar. Toen telde het na 14 speeldagen ook 27 punten. Hoewel het doelsaldo met 29-11 tegenover 25-17 toen wat gunstiger was, is er nog geen man overboord. Maar blauw-zwart zal straks nog wel eens een reeks nodig hebben. Want er zijn verontrustende vaststellingen.