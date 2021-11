Politie waarschuwt: inbrekers zijn opvallend actief nu het vroeg donker is

Het is vroeg donker en dat hebben inbrekers graag. De jongste dagen zijn er opvallend veel inbraken gepleegd. Verschillende politiediensten stuurden dit weekend zelfs berichten via sociale media om inwoners te waarschuwen.

Twaalf meldingen op één dag kregen ze bij de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Maar ook in andere provincies hadden interventieploegen de handen vol met vaststellingen te doen van inbraken.

Bij de federale politie kennen ze het fenomeen al langer. “Inbrekers maken elk jaar overuren in de laatste maanden van het jaar. In november stijgt het aantal inbraken in ons land vlot boven de 5.000 stuks uit, en ook december staat bovenaan in de politiestatistieken. Een belangrijk deel daarvan wordt toegeschreven aan Oost-Europese benden, de zogenaamde rondtrekkende dadergroeperingen.”

Opvallend is dat die inbrekers niet altijd ’s nachts komen, zoals de meeste mensen denken, maar eerder overdag. Vooral in de vooravond.

Omdat zaterdagavond duidelijk werd dat er op verschillende fronten inbrekers aan het werk waren, stuurde de politie van de zone Limburg Regio Stad zelfs een waarschuwing uit om inwoners te vragen ramen en deuren goed af te sluiten en te zorgen dat de woning goed verlicht was. “Vanuit Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven waren in minder dan 20 uur twaalf meldingen van inbraken of inbraakpogingen binnengekomen”, klinkt het.

De politiezone Amow (Asse, Mollem, Opwijk en Wemmel), pakte in vier dagen tijd zelfs acht verdachten op.

De afgelopen dagen was er een piek van woninginbraken. “Daarom hebben we extra ploegen ingezet. Met succes. Acht verdachte zijn opgepakt in vier dagen tijd. Eentje droeg zelfs een enkelband”, zegt commissaris Fred Scrayen.

In Turnhout is op drie plaatsen ingebroken in horecazaken. Maar ook in Deinze, Gent en in enkele kustgemeenten waren inbrekers opvallend actief.

Politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) riep gisteren op om het noodnummer 112 te bellen wanneer iemand iets verdacht ziet. Ze doen dat na een reeks inbraken op hun grondgebied.

Ook de politiezone Waasland-Noord waarschuwt haar inwoners na een reeks inbraken de jongste dagen. In Kruibeke zagen buren zelfs een verdachte uit het raam van een woning hangen. In Temse werd een aanzienlijke buit gemaakt.

In Athus, in de provincie Luxemburg, zijn inbrekers op de vlucht geslagen. Niet nadat een duur alarmsysteem was afgegaan, zegt het parket van Luxemburg, maar door het gekrijs van twee kinderen.

De politie geeft nog eens volgende preventietips mee.

- Geef uw huis een bewoonde indruk: Wek de indruk dat u gewoon thuis bent. Laat bijvoorbeeld een licht branden.

- Sociale media: Post geen bericht op sociale media dat u weg bent. Dus geen foto’s van op restaurant of zeg niet dat je bijvoorbeeld ingecheckt bent op hotel of dat je op een optreden bent.

- Sluit alles goed af: Laat geen materiaal, zoals een ladder, in de tuin slingeren. Laat ook geen ramen om kiep staan en leg nooit een sleutel onder de mat of onder een bloempot. Koop liever een sleutelkluisjes met nummerslot. Vergeet vooral de zij-en achterdeuren niet, want daar slaan ongewenste gasten bij voorkeur toe

- Investeer in anti-inbraakmateriaal: Versterk uw deuren en ramen, plaats veiligheidsglas en rolluiken. Uit onderzoek bleek dat een inbreker het na gemiddeld 3 minuten opgeeft.

- Zijn ze toch binnengebroken? Een inventaris van waardevolle voorwerpen kan helpen bij het indienen van een klacht bij de politie en bij het opmaken van een dossier voor de verzekering. Maak de goede gewoonte om serienummers te noteren van duurdere spullen. Hou de facturen ook bij en maak eventueel foto’s. Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht.

- Plaats een elektronisch beveiligingssysteem