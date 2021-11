Didier Lamkel Zé moet dan toch passen voor bezoekje aan Bosuil

Het zal helaas niet voor vandaag zijn. Didier Lamkel Zé (25) was van plan om naar de Bosuil te komen om ex-/moederclub Antwerp tegen Anderlecht te zien spelen en het wedstrijdticket lag klaar, maar hij is er uiteindelijk toch niet geraakt.

Zaterdag speelde de Kameroense winger nog een thuiswedstrijd met het Slovaakse DAC - dat met 1-3 verloor, in het slop zit en wellicht een nieuwe trainer aanstelt - en vervolgens reisde hij door. Maar zondagnamiddag zat hij nog in Parijs en bleek dat het te krap was om tijdig in Deurne-Noord te arriveren. Hij blijft onvoorspelbaar, dat kan je wel stellen.

Ook die andere ex-speler, Dieumerci Mbokani, zal er niet zijn. Hij maakt nog wat tijd vrij voor de kinderen vooraleer hij maandag op pad gaat met de Congolese nationale ploeg - hij speelt tegen het Tanzania van Ally Samatta.

