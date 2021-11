Politie stelt 400 snelheidsovertredingen vast in marge van Condroz Rally

Veel toeschouwers van de Condroz Rally waanden zichzelf blijkbaar racepiloten. Bij snelheidscontroles in de omgeving van de omloop zijn 400 pv’s gemaakt voor snelheidsovertredingen.

In totaal passeerden meer dan 15.000 voertuigen van bezoekers en toeschouwers de opgestelde radartoestellen. Zaterdag werd in Flémalle een snelheidsduivel aan 215 km/u geflitst. Dat meldt de federale politie Luik in een persbericht na de BK-manche rally.

Verder werden circa 250 bestuurders grondig gecontroleerd voor alcohohol, drugs, boorddocumenten en de staat van het voertuig. Globaal maakt de politie een positieve balans op, zonder grote incidenten.

Voor de begeleiding werden de grote middelen ingezet, naast veel manschappen van de lokale politiezones ook twee drones van de federale politie Luik en een helikopter als luchtsteun, voor observatie en om mogelijke gevaarlijke gedragingen te ontdekken.

