West Ham bant twee fans wegens antisemitisch lied op vliegtuig

West Ham heeft zondag bevestigd dat het twee supporters heeft geschorst die een antisemitisch lied zongen in het bijzijn van een Joodse man op een vliegtuig. Dat gebeurde op een vlucht naar België, waar West Ham afgelopen donderdag Racing Genk partij gaf in de Europa League (2-2). Het incident werd gefilmd en gedeeld op sociale media.

Manager David Moyes liet vrijdag al weten dat het zijn club steunt in de veroordeling van dit incident. “Ik zie onze voetbalploeg niet zo. We zijn een divers team. Er is hier geen ruimte voor discriminatie.”

De politie liet weten dat ze een 55-jarige man hebben gearresteerd die op de vlucht uit Nederland kwam. De man werd ondervraagd op het politiebureau van Essex en op borgtocht vrijgelaten. Later werd ook een tweede 26-jarige man gearresteerd. “De arrestaties zijn gelinkt aan het onderzoek over de beelden op sociale media van de man die werd beschimpt omwille van zijn afkomst. Het onderzoek loopt”, meldde de politie.