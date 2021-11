Cafébazin stapt naar politie na intimidaties rond coronapas: “Er zijn grenzen overschreden”

Er is een online oproep gelanceerd om het café voortaan te boycotten. “Hiermee zijn grenzen overschreden. Iedereen weet dat hij of zij verplicht is om een Covid Safe Ticket te tonen bij het binnengaan van een café. Dat is een maatregel van de overheid waar wij ons aan te houden hebben. Als er dan mensen voor de deur van het café oproepen om ons te boycotten en luidruchtig hun ongenoegen uiten over de maatregel is dat voor mij een brug te ver”, zegt Linda.

De uitbaatster zegt ondertussen te weten om wie het gaat. “Een van de mensen die heeft opgeroepen tot de boycot, heeft al vaker luidruchtig en ongevraagd zijn ongenoegen geuit over de maatregelen. Dat hij dit doet op het terras van mijn café is niet prettig en schrikt andere klanten af. Zeker omdat velen onder hen al iets ouder zijn en rustig van hun drankje willen genieten.”

“Hetze moet stoppen”

Linda Van Heymbeeck gaat maandag klacht indienen bij de politie. “Hoe het dan verder gaat weet ik niet. Het enige wat ik vraag is dat de hetze tegen mijn café stopt. In de eerste plaats voor mezelf, maar ook voor mijn collega’s. Want ik kan me voorstellen dat ik niet de enige cafébazin ben die met dergelijke bedreigingen geconfronteerd wordt. Als mensen ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren is dat hun goed recht. Maar dan moeten ze wel beseffen dat ze tijdelijk sommige dingen niet kunnen doen. En een vaccin weigeren geeft hen allerminst het recht om mensen zoals ik, die zich aan de regels houden, te intimideren.”

Linda heeft trouwens begrip voor de mensen die niet binnen geraken door de maatregel: “Ik heb daarvoor speciaal een grote mand met warme fleecedekentjes aangeschaft. Zij kunnen dus consumeren op het terras. Iemands broodwinning afpakken, dat is ongehoord.”

(pvdp)