‘Het Beest van Oostende’ komt eindelijk écht voor rechter: serieverkrachter die negen vrouwen van hun fiets sleurde is uitgeleverd

Een ware angstpsychose veroorzaakte Hayk Terterian (33) tien jaar geleden op en rond de Oostendse zeedijk. Negen vrouwen werden van hun fiets gesleurd en onder bedreiging van een mes misbruikt. De Armeense serieverkrachter kon op het nippertje ontsnappen en liep pas jaren later in Polen tegen de lamp. Tien jaar na de feiten is hij uitgeleverd en hoopt hij onder 25 jaar celstraf uit te komen.