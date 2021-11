ONZE PUNTEN. Uitblinker Nainggolan toont zijn kunnen bij Antwerp, aanvallers bij Anderlecht gebuisd

Antwerp heeft in eigen huis de topper tegen Anderlecht gewonnen. RAFC startte gretig en hield de sterke teamprestatie negentig minuten lang aan. Doelpunten van Yusuf en Frey (vanop de stip) in de tweede helft beslisten de match. Anderlecht voetbalde te afwachtend, en offensief kwam paars-wit niet uit de verf. Uiteindelijk liep het ook achteraan fout waardoor RSCA verloor. De aanvalslinie is gebuisd.