Nieuw drama op de set van film Rust: Crewlid dreigt arm te verliezen na beet van giftige spin

Het noodlot blijft de ploeg die de film Rust draait achtervolgen. Nadat topacteur Alec Baldwin een dodelijk schot had gelost met een revolver die eigenlijk geen kogel had mogen bevatten, is een crewlid nu gebeten door een gevaarlijke spin. Artsen doen alles wat ze kunnen om zijn arm te redden.

Jason Miller, een lampoperator, werkte aan de afbouwen van de set toen hij werd gebeten door een bruine kluizenaarspin. Binnen enkele dagen kreeg hij ernstige symptomen. Zijn arm begon te zwellen en hij kreeg spasmen. Miller is met spoed in het ziekenhuis opgenomen en heeft al verschillende operaties moeten ondergaan. “Alles wordt gedaan om zijn arm te redden. Maar een amputaties is nog altijd niet uitgesloten”, zegt een collega.

De opnamens van Rust is stilgelegd sinds acteur Alec Baldwin per ongeluk Halyna Hutchins doodschoot tijdens het repeteren van een scène. Baldwin schoot met een revolver die een echte kogel bevatte. Het onderzoek naar hoe dat mogelijk was, loopt nog altijd.

In de weken die volgden getuigden verschillende crewleden over gevaarlijke en amateuristische werkomstandigheden op de set

De giftige bruine kluizenaarspin — © Shutterstock

Lane Luper, de eerste assistent van de A-camera van de film, zei dat hij een dag voor de fatale schietpartij was gestopt omdat de producenten te weinig aandacht hadden voor de veiligheid op de set. “Het moet allemaal snel vooruit gaan”, klinkt het.

Rust is een, naar Amerikaanse normen, low budgetfilm met een totaal budget van een kleine 8 miljoen dollar.

