De PFOS-commissie in het Vlaams Parlement legt straks alle betrokken ex-ministers op de rooster. Maar Mieke Schauvliege (Groen) wil nu al een grondige hervorming van het milieubeleid op tafel leggen, zodat grote schandalen nooit meer hoeven voor te vallen. “Veel belangrijker dan het politieke steekspel is dat we het verziekte systeem hervormen.” Dit legt ze op tafel.