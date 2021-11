2-2 uit bij Club Brugge, wie had dat gedacht? De verwachtingen lagen vooraf o zo laag bij Standard, maar de Rouches klommen uit het dal. Mede dankzij Aron Dønnum (23). De Noor die met luide trom werd binnengehaald en nog niks liet zien, was nu plots beslissend. “Intern weten we dat we goed bezig zijn.”