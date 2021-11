Hein Vanhaezebrouck hekelt mentaliteit van zijn spelers: “Sommigen zijn er met hun gedachten niet bij”

Een ondermaats AA Gent kon promovendus Seraing niet over de knie leggen. Voor de pauze werd een doelpunt van Lemajic – de vervanger van Depoitre – afgekeurd voor buitenspel, maar verder was er werkelijk niets te beleven in het Stade du Pairay. Hein Vanhaezebrouck en Alessio Castro-Montes hekelden de mentaliteit van sommige Gent-spelers tegen kleinere ploegen.

Medelijden is op zijn plaats voor de Gentse fans. Enkele tientallen maakten de verre verplaatsing van dik twee uur met de bus naar Luik. Door de omheining voor het uitvak in het Stade du Pairay konden ze al moeilijk het veld zien. En dan was er ook nog eens werkelijk niets te zien op dat veld. Seraing en Gent maakten er een absolute non-match van. Pas in de 72ste minuut schoot Gent voor het eerst op doel, de voor buitenspel afgekeurde goal van Lemajic in de eerste helft niet meegerekend. Invaller Roman Bezus had met een bescheiden poging de eer. Seraing had op dat moment ook amper één doelpoging. De wedstrijd eindigde dan ook op een logische 0-0.

Niet meteen een verrassing voor Hein Vanhaezebrouck. De trainer van AA Gent haalde het voor de verplaatsing naar Seraing al aan en benadrukte het ook erna nog eens: Gent heeft het moeilijk tegen ploegen uit de rechterkolom. “We pakken volgens mij maar 20 procent van de punten tegen die ploegen, terwijl we tegen ploegen uit de top acht 55 procent van de punten pakken. Verbazend vind ik dat.”

Vanhaezebrouk ziet verschillende redenen voor die malaise, maar wilde niet alles prijsgeven. Op het gebrek aan mentaliteit in de groep wilde hij wel wat dieper ingaan. “Ik zeg niet dat het bij iedereen zo is, maar de mentaliteit kan zeker een reden zijn. Opstaan, de boel meesleuren… We wisten eerder al dat we weinig jongens hebben die de anderen in moeilijke momenten verplichten om iets extra’s te brengen. En dat zal dus ook niet meteen veranderen.”

Te weinig vuile meters

Ook Castro-Montes ergerde zich aan de mentaliteit van sommige van zijn ploegmaats en deed er nog een schepje bovenop. “Ik begrijp wat de trainer zegt en vind het terecht. Ik voel mij niet aangesproken, maar ik denk dat er gewoon bepaalde jongens zijn die in wedstrijden tegen ploegen uit de rechterkolom net dat tikkeltje extra missen. Sommigen dachten misschien dat ze niet diep hoefden te lopen omdat er niet veel ruimte voor was en deden het dus ook niet. Maar die vuile meters moeten wel gebeuren.”

© BELGA

Nog een mankement bij Gent waren opnieuw de stilstaande fases, die weer beneden peil waren. “Een goal op een stilstaande fase zou ons in die moeilijke wedstrijden kunnen redden. Maar zelfs met Lemajic voorin – een uitstekende kopper – slagen we er niet in”, zuchtte Vanhaezebrouck. “We hebben hem volgens mij niet één keer gevonden. Als je hem niet gebruikt, tja… Op het einde kwam er één flankvoorzet, maar voor de rest heb ik geen enkele center of stilstaande fase richting zijn zone gezien.”

De oorzaak daarvan ligt volgens hem niet aan de trainingen, wel – opnieuw – aan de attitude van sommige spelers. “We trainen vaak op stilstaande fases en spreken bepaalde dingen af. Maar dan doen mijn spelers het weer niet tijdens een wedstrijd. Sommige jongens zijn er met hun gedachten niet bij en denken wellicht dat ze zo goed zijn dat ze plots toch iets anders doen op stilstaande fases. Voor mij kan dat als je er vijf of zes per jaar binnenkopt. Maar als je nooit een goal maakt, kan je je dat niet permitteren. Al hebben we ze ook al beter getrapt.”

Niet alleen de fans, maar ook de spelers hadden zo een wel héél lange terugrit voor de boeg.