Mannen waren tijdens de lockdown gemiddeld vier uur langer thuis, en toch waren ze in die periode maar 2 uur en 48 minuten per dag bezig met het huishouden. Dat is welgeteld zes minuten meer dan in 2013 toen Statbel onze tijdsbesteding onder de loep nam. Er is dus verbazend weinig veranderd. En dat hadden wetenschappers niet verwacht.