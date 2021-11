Hendrik Van Crombrugge streng voor zijn ploegmaats: “Als je geen kansen creëert, kan je niet winnen”

LEES OOK. Antwerp spoelt Europese pandoering door met zege tegen onmondig Anderlecht

Anderlecht stond voor rust goed georganiseerd en gaf weinig weg, maar kon Butez niet aan het werk zetten. Na de pauze kregen Ait El Hadj en Kouamé prima mogelijkheden maar scoren deden ze niet, waarna Antwerp de wedstrijd besliste.

Doelman Van Crombrugge baalde als een stekker. “Als je offensief onmondig bent en geen kansen creëert, kan je geen wedstrijd winnen”, aldus de doelman. “Het was geen kwestie van motivatie, maar van offensief onmondig te zijn. Ik denk dat we met moeite één kans bij elkaar gevoetbald hebben, en hun man van het seizoen Jean Butez haalt die eruit. Hij is ook de sleutelspeler bij hun eerste goal. Aan de rust werd gezegd dat we de organisatie moesten behouden, die stond goed en we gaven weinig kansen weg. We wilden proberen om meer beweging en meer looplijnen in het spel te krijgen, om ze toch wat uit verband te spelen, maar dat is allesbehalve gelukt. Bij Antwerp moet je uit duel blijven, we hebben hen met momenten iets teveel in de kaart gespeeld. Maar ik herhaal het, we waren offensief onmondig.”

Radja Nainggolan: “Risico genomen”

“Ik voel me vermoeid”, aldus ‘Man van de Match’ Nainggolan na de zege. “Na de 0-3 tegen Fenerbahce hebben we beslist om door te doen. Normaal was mijn terugkeer maar voor na de winterstop, maar in samenspraak met de dokters en de club hebben we besloten om iets te riskeren. En het is goed gegaan, het was de goede keuze.”

“Of ik tevreden ben van mijn match? Als ik fysiek in orde ben, kan ik nog beter. Maar ik heb veel rust gebracht”, analyseerde de middenvelder. “We speelden met veel jonge gasten, ik heb ze goed bijgestuurd en dat is waarvoor ik hier ben. Wat ik voor de wedstrijd tegen die jonge gasten heb gezegd? Dat ze naar mij moesten luisteren en dat dan alles goed kwam. Ze maken op tactisch vlak soms nog kinderachtige fouten.”

© BELGA

Brian Priske: “Zege die we nodig hadden”

Terwijl spelers en supporters van Antwerp volop nagenoten van de felbevochten zege, weerklonk in de wasserij van het Bosuilstadion Il Volo (De Vlucht) van Zucchero. Een treurige klassieker van de e Italiaanse zanger, maar misplaatst na zo’n avond. Voor de reactie die zijn ploeg toonde na het magere drieluik Westerlo-Cercle-Fenerbahçe, hoefde Brian Priske allesbehalve te vluchten.

“Dit was de zege die we nodig hadden”, besefte de Deense coach. “We stonden met de juiste mentaliteit op het veld, waren de betere in beide rechthoeken en toonden efficiëntie op de juiste momenten.”

Of er een last van zijn schouders viel, wilde Priske, wiens positie onder druk stond, niet gezegd hebben. “Ik vind dat het respect niet altijd aanwezig is”, beet hij van zich af. “We zijn met nieuwe spelers, in een nieuw land en met een andere cultuur aan de slag. Dan heb je anciens nodig die hen op sleeptouw nemen, en die zijn er nauwelijks. Met Butez, Seck en De Laet stonden opnieuw slechts drie spelers van vorig seizoen in de basis. Ik hoop dat het nu duidelijk is dat we met een nieuwe groep werken. Dat we desondanks op dit moment al zoveel punten pakten (27 op 42, red.), maakt me trots.”