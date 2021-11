De Vlaamse en federale regering staan nog maar eens lijnrecht tegenover elkaar. Dinsdag zullen de energie- en klimaatministers proberen een akkoord te sluiten over de CO₂-uitstoot van ons land. Maar het water is heel diep: het hele weekend lang werd er over en weer gesneerd. We lijken vertrokken voor maanden van tegenwerkingsfederalisme.