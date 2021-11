Kies een stopwoord, zet naamkaartjes en hou je aan het plan: zo pak je het kerstdiner aan met gevaccineerden én antivaxers rond de fondue

Dit eindejaar doen we een frisse nieuwe poging: een écht, deftig, ouderwets kerstfeestje. Met de ganse familie rond één fleurig tafelkleed, waarbij iedereen met zijn vork in dezelfde fonduepot prikt. En dàt zou weleens riskant kunnen zijn, deze winter. Want wat als een antivaxnichtje het Pfizerballetje van een tipsy nonkel weer opvist? Of met een vinger in de dipsaus gaat? Aan de feestdis met gevaccineerde én niet-gevaccineerde familieleden: de overlevingsgids.