Zeshonderd demonstranten trokken de straat op in Gent tegen seksueel geweld in het nachtleven: “Wij eisen verandering, nu onmiddellijk”

Zeshonderd mensen marcheerden zondagavond luidkeels in Gent van de Vrijdagmarkt naar het stadhuis om de problematiek van seksueel geweld in het nachtleven aan te kaarten. In een open brief ondertekend door veertig uitbaters van Gentse cafés vroegen ze het stadsbestuur samen om actie te ondernemen.

Luidruchtig schreeuwden een zeshonderdtal aanwezigen zondagavond slogans als “Nee is nee, nee is nee”, “Wij geloven u” en “Nee, ge zijt niet alleen”. De demonstranten wilden de problematiek van seksueel geweld en intimidatie aankaarten. Op de Vrijdagmarkt deelden eerst verschillende slachtoffers hun getuigenis om daarna in groep te marcheren naar het stadhuis.

“Sinds de heropening van het nachtleven, merken we een forse toename van grensoverschrijdend gedrag”, legden de actievoerders uit. Afgelopen weekend kwam nog het verhaal naar buiten van een 18-jarige vrouw die aangifte deed van een verkrachting in een Overpoortcafé. In een open brief, die ondertekend werd door een veertigtal uitbaters van Gentse cafés, vragen ze samen om actie.

© carlo coppejans

“Elk feit is één te veel”

“Wij willen een nachtleven waarin iedereen vrij kan dansen, waarin we elkaars grenzen respecteren en waarin toxisch gedrag en aanranding niet getolereerd worden”, klinkt het in de brief. “Wij willen de drempel verlagen om aangifte te doen. Wij eisen dat meldet.org als onafhankelijke organisatie de ondersteuning krijgt om slachtoffers te begeleiden. Wij eisen verandering én nu onmiddellijk.”

Aan het stadhuis nam waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen) de brief in ontvangst. “In Gent moet je veilig kunnen genieten van het nachtleven. De signalen dat we krijgen nemen onze diensten dan ook zeer ernstig. Elk feit is één te veel. Wij aanvaarden de uitgestoken hand. We gaan samenzitten én samenwerken om te kijken welke nieuwe maatregelen en acties nodig zijn.”