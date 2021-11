Anderlecht is aan een zwakke reeks bezig. Paars-wit verloor van Antwerp en zit aan een povere serie van 8 op 21. Het telt nu een punt minder dan vorig seizoen na 14 matchen, terwijl er intrinsiek toch meer kwaliteit in de kern zit. Dit keer faalde de aanval, maar mogen we ook vraagtekens zetten bij de keuzes van Kompany? Waarom Zirkzee-Kouamé als offensief duo bijvoorbeeld? Dat lijkt niet te werken.