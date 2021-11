Twee onbegrijpelijke blunders van doelman Simon Mignolet leggen een bittere realiteit in Jan Breydel bloot: Club Brugge speelt maar aan halve kracht in de competitie. In veertien speeldagen liet het al zeven keer punten liggen, waarvan vier keer thuis. Wie gretig in duel gaat en opportunistisch is – zoals Standard gisteren – pakt tegenwoordig punten in Jan Breydel.