Noord-Ierse bus gekaapt en in brand gestoken

Vier mannen hebben een bus in Noord-Ierland gekaapt en in brand gestoken. Het incident vond plaats in een pro-Britse buitenwijk van Belfast. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De passagiers en chauffeur werden door de kapers de bus uitgestuurd.

De Noord-Ierse minister van Infrastructuur Nichola Mallon heeft op Twitter kritiek geuit op de daders. “De bussen zijn betaald door en van de mensen van Noord-Ierland. Zonder de bussen kunnen mensen niet van en naar werk, school of ziekenhuisafspraken.” Ook vraagt ze zich hardop af wat bereikt wordt met “deze waanzin”.

“Opnieuw een bus in brand gestoken in Belfast”, schreef ook de Ierse minister van Europese Zaken, Thomas Byrne op Twitter. “We moeten allemaal samenwerken om stabiliteit te brengen in Noord-Ierland, om een einde te maken aan de onzekerheid en om ervoor te zorgen dat de mensen die gewelddaden willen plegen daar niet in slagen.”

Het is niet duidelijk waarom de kaping en brandstichting plaatsvond. Volgens de krant Belfast Telegraph ging het al om de vierde aanval op het openbaar vervoer in Noord-Ierland dit jaar.

Spanningen door Brexit

Een soortgelijke actie vond eerder deze maand in Belfast plaats. Lokale media schreven dat incident toe aan de spanningen die zijn ontstaan door de Brexit. Er is onenigheid over onder meer het Noord-Ierse protocol, de afspraken die een harde grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland voorkomen.

Afgelopen week vonden ook nog rellen plaats tussen de politie en nationalistische en loyalistische jongeren, schrijft de openbare omroep RTE. Woensdag werd de politie met vuurwerk en andere projectielen bekogeld na een manifestatie tegen het protocol.

Door het protocol is de zachte grens tussen Noord-Ierland en Ierland behouden gebleven. Die was eerder afgesproken in het Goedevrijdagakkoord dat in 1998 een einde maakte aan het decennialange geweld in Noord-Ierland. Door de strijd tussen de Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten kwamen meer dan 3.500 mensen om het leven.