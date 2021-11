Explosie in militaire radar in Ecuador, autoriteiten sluiten terreuraanslag niet uit

In Ecuador heeft een ontploffing plaatsgevonden in een militaire radar die de overheid onlangs heeft geïnstalleerd om de strijd tegen drugshandel op te voeren. Er vielen geen slachtoffers. De overheid sluit een terreuraanslag niet uit, meldt het ministerie van Defensie.

De ontploffing vond plaats in de installatie van de radar in Montecristi, in het westen van het land. Montecristi is een strategisch gekozen locatie voor de radar, die de detectie van niet-geïdentificeerd luchtverkeer mogelijk maakt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ecuador ligt tussen Colombia en Peru, de twee belangrijkste cocaïneproducenten. Het land wil nog een tweede radar installeren om illegale vluchten te detecteren in het zuidwesten van het land.

Het land met 17,7 miljoen inwoners in een belangrijke draaischijf voor drugshandel door zijn zwakke grenzen, zijn economie die op de dollar gebaseerd is en zijn belangrijke maritieme exporthavens.

Tussen januari en oktober werd al een recordhoeveelheid van 155 ton drugs in beslag genomen in Ecuador, voornamelijk cocaïne. Dit jaar vielen ook al meer dan 2.000 doden in de oorlog tussen verschillende criminele bendes.