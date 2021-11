Charlene van Monaco keert (eindelijk) terug naar prins Albert

Prinses Charlene van Monaco keert eindelijk terug naar huis. De Zuid-Afrikaanse verbleef de afgelopen maanden in haar thuisland, te midden van geruchten over een mysterieuze ziekte en een breuk met haar echtgenoot, prins Albert.

Volgens de Duitse tabloid Bild stapte Charlene zondagavond in Durban op een privéjet richting Europa. “De prinses is in goed humeur, en kijkt ernaar uit om naar huis terug te keren”, aldus een woordvoerster. Haar dokter zou afgelopen maandag groen licht gegeven hebben voor de terugkeer naar Monaco.