Vertonghen haalt stevig uit met Benfica, Denayer en Lyon krijgen oplawaai van Rennes

Zondagavond laat kwamen Jason Denayer en Jan Vertonghen als laatste Rode Duivels in het buitenland in actie. Denayer en Lyon gingen met 4-1 de boot in op het veld van Stade Rennes, Vertonghen en Benfica wonnen met liefst 6-1 van Sporting Braga.

Stade Rennes kon nog altijd niet op de geblesseerde Jérémy Doku kon rekenen. Bij Lyon speelde Denayer wel de volledige wedstrijd. De centrale verdediger kon doelpunten van Gaetan Laborde, Hamari Traore en twee keer Adrien Truffert niet voorkomen. Pas in blessuretijd mocht Lucas Paqueta vanop de penaltystip de eer redden.

In de stand is Rennes vijfde met 22 punten, op twaalf punten van leider Paris Saint-Germain, maar op slechts twee punten van nummer twee Lens. Lyon is met 19 punten zevende.

Benfica haalt uit

Jan Verthongen speelde zondag de volledige wedstrijd voor Benfica, dat op de elfde speeldag in de Primeira Liga subtopper Sporting Braga met 6-1 de pan in hakte. Bij de rust was het al 4-1. ‘Alex Grimaldo, Darwin Nunez, twee keer Rafa Silva en twee keer Everton scoorden voor Benfica. Ex-Gent-aanvaller Roman Yaremchuk bleef 90 minuten op de bank.

In de stand blijft Benfica derde met 28 punten. Porto en Sporting hebben er één meer.