Belgen in Ethiopië wordt aangeraden om land te verlaten “wegens onvoorspelbare veiligheidssituatie”

Wegens de onvoorspelbare veiligheidssituatie raadt de FOD Buitenlandse Zaken alle reizen naar Ethiopië ten stelligste af. Op verschillende plekken in het Afrikaanse land vinden militaire confrontaties plaats, stelt de Belgische ambassade in Ethiopië maandag. Dat is nog niet het geval in de hoofdstad Addis Abeba, maar ook daar kan de situatie snel keren.