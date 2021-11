Opnieuw dodelijk verkeersongeval aan station Antwerpen-Berchem

Bij een ongeval aan het station van Antwerpen-Berchem is maandagmorgen een 55-jarige vrouw uit Borgerhout om het leven gekomen. Ze werd er aangereden door een vrachtwagen die achteruit manoeuvreerde. Ook zaterdag gebeurde een dodelijk ongeval met een vrachtwagen op het plein.

Het ongeval gebeurde maandagmorgen rond 7.15 uur. “Het slachtoffer, een 55-jarige vrouw uit Borgerhout, stak volgens getuigen het Burgemeester E. Ryckaertsplein over, richting de ingang van het station Antwerpen-Berchem”, vertelt woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “Op hetzelfde moment zou een vrachtwagen achteruit een parking zijn opgereden.”

Bij dat manoeuvre belandde de vrouw onder de vrachtwagen. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, moet verder onderzocht worden. Mogelijk merkten noch de chauffeur, noch het slachtoffer het gevaar tijdig op. “De 41-jarige bestuurder is meegenomen naar het kantoor voor verder verhoor”, aldus Lommaert nog.

Zaterdagochtend kwam op nagenoeg dezelfde locatie een 19-jarige vrouw om het leven. Ook toen werd het slachtoffer aangereden door een vrachtwagen die achteruitreed