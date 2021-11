Australië wil nog “decennialang” steenkool blijven verkopen, ondanks de zorgen over de negatieve impact van steenkool op het klimaat. De Australische minister van Grondstoffen Keith Pitt bevestigde maandag tijdens de internationale klimaattop in het Schotse Glasgow dat het land niet van plan is om steenkoolmijnen of -centrales te sluiten.