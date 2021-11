16-jarige automobilist probeert tijdens dolle achtervolging aan politie te ontsnappen

In Mechelen heeft de politie tijdens het weekend, na een dolle achtervolging, een auto aan de kant gezet. De bestuurder van het gehuurde voertuig was een Fransman van amper 16 jaar. In de wagen zaten nog drie inzittenden. Ze kwamen allemaal van een huwelijksfeest in Mechelen. Ze kunnen een gepeperde rekening verwachten.

Het voertuig werd tijdens een wodca-controle opgemerkt aan de Guido Gezellelaan toen de bestuurder sneller begon te rijden. “Onze collega’s zetten de achtervolging in maar ondanks het gebruik van de blauwe zwaailichten en sirenes weigerde de bestuurder te stoppen. De auto reed meer dan 100 km/u, daar waar slechts 50 is toegestaan. Ter hoogte van de Centjesmuur sloeg de vluchter af naar rechts. In de doodlopende straat kregen we hen te pakken. Het ging om 4 jongeren. De Franse bestuurder was amper 16. Naast hem zat een 21-jarige jongeman uit Nederland, een familielid van de bestuurder. Hij had een VW Golf gehuurd om naar het trouwfeest in Mechelen te rijden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Pronken met snelle auto

Tijdens een ondervraging in het politiecommissariaat bleek dat de huurder van het voertuig stond te pronken met de wagen. “Toen de 16-jarige vroeg of hij er eens mocht mee rijden, gingen ze samen op pad. Bij het opmerken van onze controlepost sloeg de bestuurder in paniek en wou kost wat kost aan de controle ontsnappen”, gaat de hoofdinspecteur verder.

Naast de jonge bestuurder, kreeg ook de 21-jarige jongeman een proces-verbaal voor het toevertrouwen van een auto aan een persoon, wetende dat die geen houder is van enig rijbewijs. De wagen werd daarop getakeld.

Zware rekening

Het ritje naar Mechelen kan een dure affaire worden voor de 21-jarige, die de VW Golf dezelfde dag nog bij een Nederlands verhuurbedrijf moest inleveren. Hij had de VW Golf voor 350 euro voor een dagje gehuurd. Bij het niet terug inleveren, loopt de huurprijs door. “Bovendien, indien de auto door de verhuurbedrijf moet terug opgehaald worden in het buitenland zal een startbedrag van 1.000 euro betaald moeten worden. Dat bedrag loopt nog op naargelang de afstand. Ook de takelkosten 272 euro moeten door betrokkene betaald worden”, besluit de politie.