Een opvallende onthulling in Groot-Brittannië: al jaren zouden de Conservatieven daar adellijke titels verkopen aan geldschieters, voor een (heel) stevig bedrag. In ruil krijgen zij een levenslang zitje in het Britse Hogerhuis (House of Lords) en de bijhorende forse vergoeding. Een nieuw schandaal voor Boris Johnson, “maar hij zal er zich allicht weer uit redden met zijn typische humor.”