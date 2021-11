Viroloog Marc Van Ranst begrijpt verbod op binnenactiviteiten in Knokke niet: “Zo krijg je een waterbedeffect”

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) begrijpt niet goed waarom Knokke-Heist is overgegaan naar een tijdelijk verbod op binnenactiviteiten, in een poging om het stijgende aantal coronagevallen in de gemeente tegen te gaan. “Ik denk dat als men extra maatregelen wil nemen, men die beter federaal zou nemen of in ieder geval in een groter gebied dan in één gemeente”, aldus Van Ranst.

Knokke-Heist verbiedt vanaf maandag (tot het einde van november) alle georganiseerde binnenactiviteiten. Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) neemt die maatregel naar eigen zeggen omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen in zijn gemeente sterk gestegen is, en de afdeling intensieve zorg in het plaatselijke ziekenhuis AZ Zeno vol ligt.

Maar volgens Van Ranst is die ingreep toch ietwat voorbarig. “Knokke-Heist is qua corona-incidentie de twaalfde best scorende gemeente in West-Vlaanderen”, klinkt het op Twitter. “In België doen 511 van de 581 gemeenten het minder goed. De gemeente zit zelfs bij de beste 20 procent. Het probleem is de opvangcapaciteit op intensieve zorg: zeven van de slechts negen bedden op intensieve zorg zijn er nu ingenomen door niet-coronapatiënten, de twee andere zijn bezet door coronapatiënten.”

Zinloos?

“Het is uiteraard de bevoegdheid van de burgemeester, maar als je maatregelen neemt die betrekking hebben op meerdere sectoren, moet je toch heel goed nadenken”, aldus Van Ranst. Hij ziet de zin voor bijvoorbeeld de kunstensector niet in. “Daar gebeurt alles heel gecontroleerd. Als je echt iets extra wil doen, dan moet je de grote feesten aanpakken: de jubilees, het bal van de burgemeester, enzovoort. Je moet kijken waar de grote getallen zitten bij die binnenactiviteiten.”

Bovendien dreigen mensen door lokale maatregelen eenvoudigweg elders hun heil te zoeken. “Op deze manier ga je gewoon verschuivingen zien: mensen die elders gaan fuiven of evenementen in andere gemeenten bezoeken. Je krijgt een waterbedeffect”, aldus Van Ranst.

De viroloog vindt dan ook dat dergelijke maatregelen beter op hoger niveau genomen zouden worden. En om tot een weloverwogen beslissing te komen, lijkt het Van Ranst ook niet slecht om te wachten tot volgende week, als naast de verruimde invoering van het Covid Safe Ticket en de herinvoering van het mondmasker ook het effect van de herfstvakantie duidelijk wordt. “Dan kan je op een ordentelijke manier beslissen, zonder een soort opbod van lokale maatregelen.”

In dat opzicht opvallend: de gemeente Houthulst besliste maandag eveneens om alle voor geplande evenementen te schrappen.

Lockdown vermijden

Al erkent Van Ranst wel dat het moeilijk is om strenge maatregelen opnieuw algemeen in te voeren, zoals bij eerdere coronagolven. “Dat is bijzonder onpopulair, veel moeilijker te doen dan de vorige keren. Als je nu gaat zeggen tegen mensen dat ze weer naar een bubbel van 5 moeten: dat wordt niet eenvoudig. Een eventuele lockdown zou ook een enorme maatschappelijke en economische kost hebben.”

Dan verwacht Van Ranst meer heil van de vaccinatiecampagne. “Wanneer we nog meer mensen ervan kunnen overtuigen om zich te laten vaccineren, dan gaat dat nooit nodig zijn”, klinkt het. “Het zijn nu vooral jongere mensen die op intensieve verblijven, en het zijn de meeste niet-gevaccineerde jongere mensen die zorgen voor een overbezetting of een langdurige bezetting van bedden op intensieve. Als die zich laten vaccineren, voorkom je dit probleem.”

