Nicaraguaanse president Ortega herkozen met 75 procent van de stemmen

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega is zondag herkozen voor een vierde termijn van vijf jaar. Volgens de eerste resultaten, op basis van de helft van de stembureaus, haalde Ortega 75 procent van de stemmen. Dat is maandag bekendgemaakt. Ortega, die het land tussen 1979 en 1990 al leidde, is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht.

Er was een opkomst van goed 65 procent. Kort na het sluiten van de stembureaus had de Amerikaanse president Joe Biden de verkiezingen in het Centraal-Amerikaanse land een schijnvertoning genoemd, die “vrij noch eerlijk was, en zeker niet democratisch”.

De Europese Commissie steunt de verkiezingen evenmin: de hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Josep Borrell, hekelde het “autocratische regime” in Managua. De presidentsverkiezingen verliepen “zonder democratische garanties”, klinkt het in een verklaring op maandag.

De Spaanse regering van zijn kant noemt de Ortega’s herverkiezing maandag een “farce die opgelegd is aan het volk van Nicaragua, de internationale gemeenschap en vooral de democratie”. Madrid verwerpt de resultaten “vanwege de onaanvaardbare en willekeurige omstandigheden waarin de verkiezing verliep”.

Een oppositiegezind waarnemersbureau, Urnas Abiertas, maakt gewag van een opkomst van minder dan 20 procent, op basis van de gegevens van 1.450 niet-toegelaten waarnemers die in 563 stembureaus aanwezig waren.