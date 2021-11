De brand ontstond aan een frietketel in het bijgebouw achteraan het huis. Daar is alles verwoest. — © jhm

De Panne/Pollinkhove/Oostende

Een zware brand verwoestte zondagavond de volledige woning van Francis Bossaert en zijn vrouw Myriam in de Sint-Elisabethlaan in De Panne. Het vuur ontstond door een brandende frietpot en verspreidde zich razendsnel. “In amper vijf minuten stond alles in lichterlaaie en raakte ik heel wat jeugdherinneringen kwijt”, zegt zoon Philippe (50).