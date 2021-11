Duitse bondscoach Flick schrapt trainingskamp in januari om spelers adempauze te geven

“Spelers moeten dagelijks op bepaalde aspecten trainen”, zei Flick aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Het is belangrijk voor ons als nationale ploeg dat spelers wanneer we niet samenkomen individueel werken aan de zaken die we hen opgedragen hebben. Dat kan gaan over tactische zaken of stilstaande fases. Je moet een heel jaar bezig zijn met de nationale ploeg, niet enkel op de momenten dat je samenkomt of tijdens grote toernooien.”

Oorspronkelijk stond voor de Mannschaft tijdens de internationale break tussen 24 januari en 3 februari een trainingskamp op het programma. “Dat hebben we geschrapt”, aldus Flick. “Voor veel spelers die op internationaal niveau spelen, is het al heel druk geweest. Ik geloof dat een adempauze nodig kan zijn, want een lange winterstop is er niet.”

Flick verzamelt zijn spelers maandag voor de laatste keer dit jaar voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein (donderdag) en Armenië (zondag). De Mannschaft is al geplaatst voor het WK in Qatar.