Meer dan vier miljoen Belgen bouwen aanvullend pensioen op

Zowat 4.030.000 mensen bouwen in het kader van hun loopbaan als werknemer of zelfstandige een aanvullend pensioen op. Het gaat om een stijging met 2 procent ten opzichte van 2020. Dat blijkt maandag uit de jongste editie van ‘De tweede pensioenpijler in beeld’ van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), die de pensioengegevens bevat op datum van 1 januari 2021. Van de beroepsbevolking heeft daarmee circa 80 procent een aanvullend pensioen.