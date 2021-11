Reddingsdiensten op zoek naar gewonde man in grottencomplex in Wales

In Wales is een grote reddingsactie aan de gang om een gewonde man uit een grottenstelsel te redden. De man raakte zaterdag gewond door een val en kon niet meer op eigen krachten uit de grot geraken. Dat meldt de politie.

Het ongeval gebeurde toen de man op verkenningstocht was in de grotten van Ogof Fynnon Ddu, nabij Pennwylt. Dit ondergronds stelsel strekt zich uit in het Brecon Beacons Nationaal Park. Het is het derde langste grottencomplex in het Verenigd Koninkrijk en zeer populair bij amateur-speleologen.

Een andere “caver” merkte de gewonde man op en sloeg alarm bij de politie. Acht reddingsteams uit verschillende delen van het land werden gemobiliseerd en zijn op zoek naar het slachtoffer.