Nederlandse speurders leggen beslag op meer dan 25 miljoen aan cryptovaluta

Het Nederlandse Openbaar Ministerie, de Landelijke Recherche en de financiële opsporingsdienst FIOD hebben de afgelopen maanden beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in een witwasonderzoek. De Nederlandse diensten hebben van tientallen verdachten de zogenaamde wallets, digitale portemonnees, van onder meer bitcoin en ethereum in beslag genomen.

Omdat bezit en gebruik van het digitale geld anoniem kan, is van niet alle verdachten de identiteit bekend. Ze komen zowel uit Nederland als het buitenland. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Aan buitenlandse autoriteiten wordt gevraagd de verdachten, zodra zij in beeld zijn, over te dragen aan Nederland.

Het onderzoek en de aanhoudingen zijn in samenwerking met de verschillende crypto-exchanges in binnen- en buitenland verricht. Daartoe zijn de diensten volgens de Nederlandse wet verplicht.

Vanwege het anonieme karakter van cryptovaluta worden die veel gebruikt als betaalmiddel voor verschillende soorten criminaliteit. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie wilde vanwege het lopende onderzoek niet specificeren waarvoor de verdachten het geld gebruikten. Als voorbeeld noemt het OM dat het digitale geld wordt gebruikt voor onder meer drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking. De waarde van de wallets waarop beslag is gelegd belandt uiteindelijk in de staatskas.