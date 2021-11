Zes jaar cel voor Roemeense man die gewelddadige inbreek pleegde in Grimbergen (en werd teruggevonden door afgeknaagde wortel)

Een Roemeense man die in 2019 een gewelddadige inbraak had gepleegd in Grimbergen, is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De man was er toen samen met een kompaan vandoor gegaan met 50.000 euro aan geld en juwelen. Hij kon pas in maart 2021 geïdentificeerd worden, op basis van enkele stukjes afgeknaagde wortel.

Het slachtoffer, een bejaarde dame, was op de ochtend van de feiten boodschappen gaan doen. Toen ze thuiskwam, werd ze overvallen en overmeesterd door twee gemaskerde mannen. Die bedreigden haar met een mes en dwongen haar hen te vergezellen terwijl ze de woning doorzochten. Ze dwongen haar ook om haar kluis met juwelen te openen. Eenmaal ze voldoende buit hadden verzameld, bonden ze de bejaarde vast op haar bed en gingen er vandoor met haar wagen.

Dat voertuig werd korte tijd later leeg teruggevonden op een kruispunt in Grimbergen. Van de daders was geen spoor meer. Het slachtoffer herinnerde zich wel dat één van de mannen verklaard had dat hij in haar woning had overnacht. Daarop vond de politie in de schuur van het huis een geïmproviseerde slaapplaats, waar ook enkele afgeknaagde stukjes wortel lagen. Daarop kon DNA teruggevonden worden maar dat leverde niet meteen resultaat op.

Pas toen het DNA in maart 2021 kon vergeleken worden met de databanken van het Britse gerecht, kon een verdachte geïdentificeerd worden, een Roemeense man die onder een alias gekend was in België en hier ook al veroordeeld was tot een gevangenisstraf van 40 maanden.

Maandag werd de man bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel. De rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.