Man verwondt zichzelf levensgevaarlijk tijdens politie-interventie, ook moeder gewond

De politie van Herent kreeg zondagavond omstreeks 21.30 uur twee oproepen over een incident in een woning aan de Wijgmaalsesteenweg in Herent. Toen de politie ter plaatse kwam, vonden de agenten in de achterbouw een bebloede man die een scherp mes in zijn hand hield. Het ging om de 30-jarige zoon des huizes. Ook de moeder en broer van de man waren bij hem. De moeder vertoonde lichte verwondingen in het gezicht.

Toen de man de politie opmerkte, keerde hij zich volledig tegen zichzelf en stak en sneed zichzelf met het mes. De agenten konden de man niet bedwingen. Hij liep weg via tuinen tot aan de Bijlokstraat waar de politie hem uiteindelijk kon overmeesteren.

Operatie

De verdachte was intussen levensgevaarlijk gewond geraakt door de snijwonden en steken die hij zichzelf had toegebracht. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij werd geopereerd en was nog niet verhoorbaar. Zijn moeder werd ook verzorgd in het ziekenhuis. Ze had twee oppervlakkige wonden in het gelaat en aan de hals.

De precieze omstandigheden waarin de moeder lichtgewond raakte, worden nog onderzocht. Het parket stelde het lab aan om sporen op te nemen om de situatie te helpen uitklaren. Ook de wetsarts werd aangesteld om de verwondingen en toestand van de betrokkenen te onderzoeken en op te volgen. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd tegen de 30-jarige verdachte. De recherche van politiezone HerKo voert het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter.