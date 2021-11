Centrumrechtse partijen in Tsjechië bereiken regeerakkoord

De leiders van vijf conservatieve en liberale partijen in Tsjechië hebben maandag een coalitieakkoord ondertekend. Een maand na parlementsverkiezingen krijgt het land dus een centrumrechtse regering.

De 57-jarige Petr Fiala, voorzitter van de Democratische Burgerpartij (ODS), zal de nieuwe eerste minister worden. De gewezen universiteitsrector verklaarde dat hij Tsjechië uit een gezondheids-, economische en waardencrisis wil leiden. De regering wil ook besparingen opleggen om het begrotingstekort van 7 naar 3 procent van het bbp te laten zakken.

De coalitiepartijen beschikken samen over 108 van de 200 zetels in de pas herkozen Kamer van Afgevaardigden. Een van de vijf partners, de Piratenpartij, heeft nog niet definitief ingestemd. De partij wil haar leden laten stemmen over het bereikte regeerakkoord.

Ontslagnemend premier Andrej Babis, van de populistische partij ANO, was er na de verkiezingen van oktober niet in geslaagd een nieuwe meerderheid tot stand te brengen.