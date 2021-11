Het moeten niet altijd tomaten zijn: Indiërs gooien met koeienmest naar elkaar tijdens traditionele viering

In Spanje gooien ze met tomaten tijdens La Tomatina, in Indië gebruiken ze iets helemaal anders tijdens Gore Habba. Het jaarlijks festival eert de lokale godheid Kare Eshwaraswamy, die volgens de overlevering geboren werd in koeienmest. Dus bekogelen de dorpelingen elkaar met het onwelriekende goedje drie dagen na het Hindoeïstische lichtfestival. Maar de mest zou ook geneeskrachtige eigenschappen hebben, en werkt volgens de dorpelingen tegen onder andere infecties, kaalheid én kanker.