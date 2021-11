Kasper Dolberg past voor Deense nationale ploeg na diagnose van diabetes

“Ik heb vorige week een aantal medische tests ondergaan en blijk diabetes type 1 te hebben”, schrijft de 24-jarige Deen. “Het nieuws kwam natuurlijk als een verrassing, maar ik was oprecht opgelucht dat ze de reden hadden gevonden waarom ik me de afgelopen weken niet lekker voelde. Daarnaast ben ik ontzettend blij dat de artsen me hebben laten weten dat met de juiste behandeling de ziekte mijn voetbalcarrière niet zal beïnvloeden.”

Dolberg was een paar weken afwezig bij Nice. Hij viel zondag wel in tegen Montpellier, maar besloot in samenspraak met bondscoach Hjulmand deze week niet voor het nationale elftal uit te komen. De Denen zijn na acht zeges in de kwalificatiegroep al zeker van deelname aan het WK van volgende week in Qatar. De ploeg sluit de kwalificatiereeks af tegen de Faeröer en Schotland.