30 maanden cel voor leidster (19) van jeugdbende: “Als je naar de politie gaat, sla ik je dood”

De rechtbank in Brugge — © aft

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 19-jarige vrouw uit Blankenberge veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor diefstal met geweld en voor dealen. M.C. zou de feiten gepleegd hebben als leidster van een jeugdbende. De rechter probeerde de beklaagde op het rechte pad te krijgen, maar ondertussen zit ze voor nieuwe feiten in de gevangenis.

Op 22 februari was het toevallige slachtoffer na school op weg naar huis toen enkele tieners haar meelokten. M.C. deelde meerdere rake klappen uit en slingerde ook minutenlang verwensingen naar het hoofd van het meisje. Daarnaast werden doodsbedreigingen geuit. “Als je naar de politie gaat, sla ik je dood”, klonk het onder andere. De daders gingen ook nog aan de haal met de gsm-oplader van het slachtoffer.

De stationsbuurt van Blankenberge wordt volgens de politie al langer geterroriseerd door een jeugdbende. Een van de leden filmde het tafereel en verspreidde de beelden via sociale media. De beklaagde probeerde de verantwoordelijkheid in eerste instantie af te schuiven op foute vrienden, maar de rechter merkte op dat zij als enige meerderjarige de leider was. Bovendien zou ze de minderjarigen voorzien van cannabis. Daarom moest ze zich ook verantwoorden voor bezit en verkoop van drugs.

De zaak werd op 8 maart al een eerste keer gepleit. Uiteindelijk werd een drugsbehandelingstraject gestart om C. te begeleiden. Sinds 14 augustus zit de beklaagde echter in voorhechtenis voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade. Het openbaar ministerie vroeg daarom om het traject stop te zetten. Voor diefstal met geweld en voor dealen werden respectievelijk een jaar en vijftien maanden effectieve celstraf geëist.

De verdediging legde uit dat C. wel degelijk beseft dat ze hulp nodig heeft. Op het moment van haar arrestatie verbleef ze daarom ook vrijwillig in het ziekenhuis van Knokke. De jonge vrouw uitte vooral haar onvrede over haar aanhouding. “Ik moet daar zitten tussen moordenaars en verkrachters, voor iets wat mijn vriendinnen gedaan hebben”, klonk het.