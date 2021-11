Franse bisschoppen vragen hulp van paus voor aanpak kindermisbruik

De Franse bisschoppen hebben bijna een week lang samengezeten in Lourdes. Ze bespraken er onder meer het vorige maand gepubliceerde rapport-Sauvé over kindermisbruik binnen de Kerk. Volgens dat rapport waren tussen 1950 en 2020 in Frankrijk naar schatting 330.000 minderjarigen het slachtoffer geworden van seksueel geweld of aanranding door katholieke geestelijken of andere mensen die verbonden zijn aan de Kerk.

Op de bijeenkomst “hebben we gezamenlijk besloten aan de paus te vragen om iemand te sturen die zijn vertrouwen geniet, om samen met ons te onderzoeken op welke manier we de slachtoffers behandelen en behandelden”, zo deelt de aartsbisschop na afloop mee.

Eric de Moulins-Beaufort kondigde ook aan dat er een “omvangrijk programma voor de vernieuwing van de bestuurspraktijken” binnen de Franse Kerk zal komen. Daarvoor worden verschillende werkgroepen opgericht.

Vrijdag hadden de 120 bisschoppen al erkend dat de Katholieke Kerk een “verantwoordelijkheid” draagt voor de “systemische” seksuele misdrijven van priesters en religieuzen die sinds 1950 hebben plaatsgevonden. “Deze verantwoordelijkheid brengt een plicht tot gerechtigheid en schadeloosstelling met zich mee”, verklaarde de aartsbisschop toen.

De Franse bisschoppen geven maandagnamiddag nog een persconferentie over de beslissingen die op de bijeenkomst in Lourdes werden genomen.