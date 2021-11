Trainer Xavi voorgesteld in Camp Nou alsof hij nieuwe toptransfer van Barça is: “Dankbaar voor deze kans”

Hij had zich toch niet bedacht? Om 13 uur werd hij aangekondigd, maar een half uur lang bleef het stil. Misschien zag hij het toch niet meer zitten, nadat Barcelona in het weekend een 0-3-voorsprong had weggegeven? Neen, grapje, natuurlijk niet. Zijn ouders Joaquim en Maria en de hele familie zaten klaar in de tribune, samen met enkele duizenden fans. Op YouTube waren nog eens negentigduizend mensen, nog eens een vol Camp Nou in feite, aan het wachten – één van hen Ronald Koeman, wie weet. En om 13.30 uur, nadat ze al een paar keer zijn naam hadden gescandeerd, dook hij eindelijk op. Xaaavi! Ben tornat a casa!(Welkom thuis!) De vele vlaggetjes bewogen heen en weer voor het Barça-jeugdproduct.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aan de zijde van voorzitter Joan Laporta, die hem tussen 2003 en 2010 al meemaakte als speler/vice-aanvoerder van het succesvolste Barcelona ooit, bedankte de nieuwe coach de fans meteen met kushandjes en applaus. Het leek wel alsof – zoals met Neymar, Suarez, Villa,… vroeger – een nieuwe toptransfer werd voorgesteld. Wellicht had hij er nog graag als voetballer gestaan en een balletje hooggehouden, maar Xavi stond er wel degelijk in maatpak en tekende live op het veld zijn trainerscontract tot 2024.

“Ik ben de club en de fans heel dankbaar, het is geweldig om deze kans te krijgen”, zei hij. “We zitten in een financieel en sportief moeilijke situatie, maar we zijn de beste club ter wereld en we gaan proberen om veel titels te winnen.”

LEES OOK.Wat deed Xavi zes jaar in Qatar? En is hij klaar om ‘zijn’ Barcelona van de ondergang te redden?

© AFP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen