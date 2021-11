Stad Gent plant overleg rond seksueel geweld in nachtleven

Het voorbije weekend werd een 18-jarig meisje in de studentenbuurt Overpoort aangetroffen dat verkracht geweest zou zijn in een café. Twee weken eerder werd een vrouw in een park aangerand nadat ze verdoofd geweest zou zijn.

Honderden betogers trokken gisteren naar het Gentse stadhuis met een open brief om het probleem aan te kaarten. De brief werd door waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen) in ontvangst genomen en maandag spreekt ook Mathias De Clercq zich uit over de incidenten. “We nemen de signalen rond toename van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in het nachtleven zeer ernstig”, zegt de burgemeester. Er komt “op zeer korte termijn” een overleg met horeca, stadsdiensten, politie en de Gentse nightlife council.