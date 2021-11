Eerste Belgische vlucht naar Verenigde Staten volzet

De VS heft vanaf vandaag de inreisbeperkingen op, waardoor gevaccineerde Europese reizigers die in het bezit zijn van een negatieve PCR-test opnieuw naar het land kunnen afreizen. Vanop Brussels Airport zijn vanochtend drie vluchten vertrokken: een van Brussels Airlines naar New York, en twee vluchten van United Airlines naar Washington en Newark.

Het was voor reizigers vanuit de Europese Unie anderhalf jaar lang niet of nauwelijks mogelijk om naar de Verenigde Staten te reizen. “En de honger is duidelijk groot om opnieuw naar de VS te trekken”, aldus Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. De vlucht naar New York van vanochtend zat met 291 passagiers al volledig vol. “Toen het einde van de travel ban is aangekondigd, hebben we in de eerste 24 uur zelfs een stijging van 180 procent gezien in het aantal boekingen.”

De kans dat er komende weken en maanden lege vliegtuigen naar de VS vliegen, is volgens Andries dan ook klein. “Het aantal boekingen blijft op een hoog niveau, maar op de meeste vluchten zijn wel nog plaatsen vrij. Vooral in de kerstperiode zien we een grote vraag naar vluchten richting New York”, klinkt het verder.

Brussels Airlines biedt in het winterseizoen, dat op 31 oktober inging, vier vluchten per week aan naar New York. Het bedrijf liet eerder al weten dat het tijdens de wintervakantie eventueel vluchten aan het schema kan toevoegen als de marktvraag blijft groeien.