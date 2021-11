Gezochte Amerikaan die Capitool bestormde, vraagt asiel aan in Wit-Rusland

Een Amerikaan die gezocht wordt voor deelname aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool eerder dit jaar, is gevlucht naar Wit-Rusland en heeft er asiel aangevraagd. Dat meldt staatszender Wit-Rusland 1 die de 48-jarige man kon interviewen in Brest, nabij de Poolse grens.

Evan Neumann was een van de Amerikanen die op 6 januari het Capitool aanvielen. In maart vluchtte hij naar Oekraïne. Hij bleef er enkele maanden, maar reisde door naar Wit-Rusland omdat Oekraïense autoriteiten hem bleven volgen, zegt de man zelf. Neumann wordt gezocht door de Amerikaanse politiedienst FBI en is beschuldigd van diverse feiten in verband met de bestorming van het Capitool.

Een rapport van de FBI over de man stelt dat volgens zijn eigen profiel op LinkedIn, Neumann in 2004 en 2005 zou hebben deelgenomen aan de “Oranjerevolutie” in Oekraïne. Die revolutie bracht een prowesterse overheid aan de macht. Tijdens de bestorming van het Capitool droeg Neumann een sjaal met een verwijzing naar de Oranjerevolutie, staat nog in het FBI-rapport, dat op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie beschikbaar is.