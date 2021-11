SJOTCAST #15. “Radja Nainggolan gaf tegen Anderlecht geen enkele foute lange bal. Straf. Hij heeft Super Sunday op z’n eentje gered”

De herfstvakantie zit erop, en ook Sjotcast is er opnieuw. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 15 ontdekt Guillaume vulkanische grond in Genk, heeft Gert een whizzkid die zich de beste voetbalanalyses laat influisteren en blikt het duo terug op een weinig spectaculaire Super Sunday.