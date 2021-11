Testcentrum UZ Gent overrompeld door mensen die PCR-test willen

Het testcentrum van het UZ Gent is maandagvoormiddag overrompeld door mensen die een PCR-test nodig hadden. Dat zorgde voor lange wachtrijen. Het ziekenhuis ziet in de stormloop een logisch gevolg van de stijging van het aantal besmettingen en dus hoogrisicocontacten.

Het Gentse testcentrum kreeg maandagvoormiddag heel wat mensen over de vloer die na de vakantie een test nodig hadden. In het UZ kan dat tussen 10 en 16 uur zonder afspraak, wat voor een overrompeling zorgde. Er stond een lange wachtrij die pas na de middag was opgelost.

De capaciteit van het testcentrum is nochtans opgekrikt van 550 naar 700 testen per dag, naar aanleiding van de toenemende coronacijfers. Het ziekenhuis zelf verklaart de uitzonderlijke drukte door de toegenomen risicocontacten die mensen in de vakantieperiode hebben gehad, bijvoorbeeld op reis of op kamp.